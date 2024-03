Ardèche : une plante protégée suspend le chantier d'un énorme complexe religieux

Le chantier du complexe religieux de Saint-Pierre-de-Colombier est à nouveau suspendu. C'est la protection d'une plante, le réséda de Jacquin, qui en est la cause. Depuis plusieurs années, des habitants et des écologistes tentent d'empêcher ce projet titanesque dans une petite vallée ardéchoise.

Le chantier d'un énorme complexe religieux en Ardèche, au cœur d'une âpre bataille, a été suspendu ce lundi par la préfecture, en raison de la présence d'une plante protégée sur le site. La préfète de l’Ardèche a pris un arrêté pour mettre "en demeure le promoteur afin qu’il régularise la situation administrative du projet de construction à Saint-Pierre-de-Colombier".

Cet arrêté "suspend les travaux jusqu’à ce qu’une demande de dérogation espèce protégée (flore) soit déposée et accordée", précise le communiqué de la préfecture. Dans le cas contraire, une étude environnementale complémentaire devrait être produite, "indiquant l’absence d’impact résiduel négatif significatif sur le réséda de Jacquin [espèce de plante protégée de la région] pendant la phase de travaux et notamment de terrassement".

Projet "démesuré"

La Famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges (FMND) est une communauté catholique traditionaliste, qui veut construire un centre d'accueil pour pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier, mais se heurte depuis 2018 à l'hostilité d'une partie des habitants et d'écologistes. Les travaux avaient débuté en mai 2019, mais la préfecture les avait suspendus l'année suivante, alors que le projet de la FMND prévoyait la création d'un bâtiment d'accueil et d'une chapelle pouvant recevoir 3500 personnes.

L'évêque local a cependant refusé de donner son accord à ce dernier édifice, au nom de "l'aspect démesuré du projet", dans un village qui ne compte qu'à peine plus de 400 habitants. Les travaux avaient repris en octobre, donnant lieu à un face-à-face musclé entre les opposants, qui se sont notamment enchaînés aux pelleteuses, et les religieux qui ont parfois fait usage de leur corp pour les repousser. Une association opposée à la "bétonisation du site" situé dans les montagnes ardéchoises avait obtenu en octobre la suspension de ces travaux. Mais la décision du juge des référés, qui invoquait la présence de cette plante, avait été invalidée en appel en février dernier, selon le site de la FMND.

Le petit et fragile réséda semble être le dernier obstacle à la construction du complexe religieux, qui menace aussi une espèce de crapaud selon les écologistes, et semble démesuré par rapport aux ressources en eau de la région. La communauté de la Famille missionnaire de Notre-Dame, implantée dans le village de Saint-Pierre-de-Colombier depuis l'après-guerre, a aussi fait l'objet de plusieurs signalements auprès de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), et est dénoncée depuis plusieurs années par l'association de victimes Avref. Le père Bernard, qui dirige la communauté et rejette en bloc les accusations de dérive sectaire, est lui-même l'objet de témoignages sur le "culte de la personnalité" qui l'entoure.