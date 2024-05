Observation des étoiles : les meilleurs spots pour fuir la pollution lumineuse

La pollution lumineuse est un problème bien connu des amateurs d'astronomie. Le phénomène, essentiellement dû aux nombreux éclairages nocturnes dans les grandes villes, prend de l'ampleur. À l'occasion de la journée de la lumière, ce jeudi 16 mai, l'Observatoire national de la biodiversité fait un état des lieux.

Observer les étoiles n'est plus tout à fait un jeu d'enfant. À cause de la pollution lumineuse, un minimum de préparation est à prévoir pour espérer profiter du spectacle, surtout pour les grands rendez-vous annuels tels que les Perséides, au cœur de l'été. À l'occasion de la journée mondiale de la lumière, l'Observatoire national de la biodiversité publie ce jeudi une carte qui repère les meilleurs (mais aussi les pires) endroits pour observer la Voie lactée.

État des lieux de la pollution lumineuse, 2024, Esri France - ESRI France

Sans surprise, il faut fuir les grandes villes et l'éclairage public : l'Ile-de-France, par exemple, où la visibilité de la Voie lactée est quasi nulle, selon la carte ci-dessus. Même chose pour les agglomérations de Lyon, Lille, Toulouse ou Bordeaux.

La France possède en revanche cinq "réserves étoilées", labellisées par l'Association internationale Dark Sky (IDA). Elles correspondent à "un espace public ou privé" qui comprend "une zone centrale où la noirceur naturelle est préservée au maximum ainsi qu'une région périphérique où les administrateurs publics, les individus et les entreprises reconnaissent l’importance du ciel étoilé et s’engagent à le protéger à long terme", selon l'association.

Voici donc les meilleures zones pour profiter d'une vraie nuit noire : le Pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées (2013), le parc national des Cévennes (2018), le territoire Alpes Azur Mercantour (2019), le parc naturel régional de Millevaches, dans le Limousin (2021), et enfin le parc naturel régional du Vercors (2023).

Le fléau de la pollution lumineuse

La pollution lumineuse est un excès de production de lumière d'origine humaine, pendant la nuit, en milieu ouvert. On l'appelle pollution, car elle dégrade la perception de l'environnement et empêche, entre autres, de bien voir les étoiles.

Décennie après décennie, la pollution lumineuse gagne du terrain en France. 85% de l'Hexagone était touché en 2021, selon l'Observatoire national de la biodiversité. Certaines régions sont moins touchées, comme en Bretagne ou dans le centre de la France.

Chez l'Homme, l'éclairage public, souvent le principal responsable, peut créer d'importants troubles du sommeil. À proximité de luminaires ou d'écrans de publicités, le corps produit en plus faible quantité une hormone pourtant essentielle pour notre organisme : la mélatonine.

Quant aux animaux, ces sources de lumière peuvent parfois être catastrophiques. Les éclairages artificiels représentent une grande cause de mortalité pour les insectes, puisqu'ils viennent s'y brûler. Les oiseaux et les chauves-souris sont aussi affectés par ces lumières en permanence : elles ont tendance à perturber leur cycle de reproduction et leur recherche de nourriture.