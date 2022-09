Australie : 200 cétacés morts après s'être échoués sur une plage

Ces dauphins-pilotes, qui ressemblent à de gros dauphins et sont reconnaissables à leur tête arrondie, se sont échoués près de Macquarie Harbour. Or, c'est à cet endroit qu'il y a deux ans, presque jour pour jour, a eu lieu un autre échouage massif de 500 individus de la même espèce. Plus de 300 d'entre eux étaient alors morts, malgré les efforts de dizaines de bénévoles. Mais pour Bendron Clark, les conditions sont cette année plus difficiles encore, car les animaux se trouvaient en 2020 dans des "eaux beaucoup plus abritées".