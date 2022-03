Australie : la Grande barrière de corail à nouveau victime d'un blanchissement "généralisé"

Les coraux australiens au plus mal. Vendredi 18 mars, les autorités en charge de la Grande Barrière de Corail ont annoncé que celle-ci avait été touchée par un nouvel épisode de blanchissement "généralisé". Un phénomène qui "a été détecté dans l'ensemble du parc marin", précise la même administration, dans un communiqué. En cause, les températures océaniques sont supérieures à la moyenne au nord-est du pays et menacent ce site du patrimoine mondial.

Les vols de surveillance au-dessus du récif, qui s'étend sur une surface de 2.300 km, ont révélé des dommages dus au stress thermique, selon l'autorité. Dans les jours précédents, les températures de la mer se situaient entre 0,5 et 2°C au-dessus de la moyenne. Une situation encore pire dans l'extrême nord, où les températures dépassaient ces mêmes moyennes de 2 à 4°C. D'après les relevés des agents australiens, "une mortalité précoce" a été signalée dans les endroits "où le stress thermique a été le plus important".

Concrètement, ce phénomène de dépérissement - qui se traduit visuellement par une décoloration, est directement dû à la température du milieu aquatique. Lorsqu'elle augmente, elle contraint les coraux à expulser les algues vivant en leur sein et en symbiose. Ce sont elles qui donnent au corail sa couleur vive.