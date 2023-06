L'Europe est-elle en train de rater sa transition vers la voiture électrique ?

Pour tenter de limiter cette nouvelle dépendance énergétique, les auditeurs saluent les efforts de la Commission européenne face à des ressources en cobalt et autre manganèse limitées en Europe. Ainsi, la France et le Portugal misent sur d'importantes réserves de lithium pour assurer une partie de leur approvisionnement. Problème, l'exploitation de ces sites intervient trop tard pour tenir l'objectif 2035 : les délais entre la découverte d'un gisement et la production de métaux prennent en Europe entre 12 et 16 ans. Ainsi, au Portugal, où se trouvent les plus grandes réserves connues de lithium de l'UE, les autorités ne s'attendent pas à ce que l'exploitation commence avant 2026.

Par ailleurs, la course mondiale aux matières premières risque d’entraîner des hausses de prix susceptibles d’affecter la compétitivité de l’UE, et d'affaiblir sa position face à la Chine, "incontestablement devenue le premier producteur mondial de batteries" avec une capacité de production couvrant 76% de la capacité mondiale contre 7% pour l'Union européenne. Une situation qui vient s'ajouter à la position dominante de la Chine dans l'extraction des matières premières et pour laquelle l'Europe semble ne pas avoir de solution à court terme.

D'autant que le recyclage des matériaux ne permet pas actuellement "d'atténuer la situation critique de l'approvisionnement" puisque ces sources secondaires de matières premières "ne représentent en moyenne que 10% de la demande". Selon les prévisions de la Commission européenne, le recyclage ne pourra porter ses fruits avant 2040, où il pourrait représenter, en moyenne, 25% de la consommation de matières premières essentielles pour les batteries.