Automobile : une borne de recharge électrique tous les 60 km en Europe en 2026

Hasard du calendrier, l'accord intervient quelques heures avant l'approbation définitive de la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035. Afin d'accompagner le verdissement des automobiles et camions prévu dans le plan climat de l'UE, eurodéputés et États de l'Union européenne se sont mis d'accord, mardi 28 mars, sur les conditions de déploiement des bornes d'électricité et d'hydrogène à intervalles réguliers le long des grands axes routiers.

Le compromis trouvé entre les négociateurs du Conseil, qui représente les États, et ceux du Parlement européen fixe à chaque pays des objectifs minimums obligatoires nécessaires à l'essor des véhicules zéro émission, fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène.