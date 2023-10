A69 : entre pro et anti, la bataille des sondages

Que demandent les manifestants ? "Un moratoire sur les travaux, une étude socio-économique au vu des nouvelles données environnementales et l'organisation d'un référendum local", rappelle Thomas Brail, qui vient d'observer une grève de la faim pendant 40 jours. À l'heure actuelle, tous les grévistes de la faim et de la soif ont stoppé leurs actions. "Ce projet, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire", résume Geoffrey, du collectif "La Voie est libre", et selon lequel les opposants ont "gagné la bataille de l'opinion publique".

Ce projet connait un écho inédit en France car il a vu un nombre croissant de scientifiques entrer dans les rangs de l'opposition, avec un texte signé par plus de 1500 d'entre eux, dont des auteurs du Giec. En dehors des conséquences immédiates du chantier sur la biodiversité et sur le climat (par les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic autoroutier), les chercheurs y voient un message contradictoire et négatif à l'heure de la sobriété et de l'urgence climatique.