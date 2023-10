Autoroute A69 : l'État "déterminé à faire aboutir" le projet, le chantier reprend

Mais la décision est tombée lundi matin. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a assuré qu'un "dialogue approfondi" avait été mené. "Le soutien des élus de la République a été réaffirmé. Il faut donc avancer. J'appelle chacun à la responsabilité et au respect des décisions démocratiques et juridiques. Force restera à la loi et à l'État de droit", a-t-il appelé dans le communiqué. Face à cette décision, les opposants à l'A69, qui réduirait à environ une heure au lieu de 1h20 le trajet Castres-Toulouse, ont appelé à une mobilisation les 21 et 22 octobre sur le tracé, sans en préciser le lieu exact.