Autoroute A69 : la justice rejette le recours contre le chantier, les travaux continuent

C'était une décision redoutée par les opposants au projet d'autoroute A69 devant relier Castres à Toulouse : le tribunal administratif a rejeté vendredi la requête en référé-suspension déposée par quatorze organisations et associations. "Cette décision ne fait que confirmer une nouvelle fois la parfaite légalité de la nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse", réagit le concessionnaire Atosca, en charge du chantier.

"On a perdu le référé […] c'est une honte. En plus de ça, on a été condamné à payer 1000 euros. Je ne sais pas où on va, mais ils viennent de remettre une bûche dans le feu. La colère monte, on ne saura plus l'arrêter. Les gens qui défendent le vivant en ont marre de voir que les jugements sont rendus toujours en défaveur de l'environnement", a réagi Thomas Brail, le principal opposant au projet, en grève de la faim depuis début septembre et qui a occupé, un temps, un arbre en face du ministère de la Transition écologique.