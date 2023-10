Autoroute A69 : le projet peut-il encore être modifié pour réduire l'impact sur la nature ?

Mais en réalité - sous réserve d’une décision de justice contraire sur le fond de l’autorisation déjà donnée -, la marge de manœuvre est faible. Du côté des opposants comme du concessionnaire, on sait en effet que l’autorisation environnementale accordée au tracé de l’A69 vaut pour le projet actuel : toute modification d’ampleur serait de nature à remettre en cause sa validité juridique par l’une ou l’autre partie. "Les modifications ne vont pas être substantielles", confirme le DG d’Atosca. "Quand Clément Beaune dit qu’on va modifier l’emprise de l’enrobé artificialisé, c’est de l’ordre de seulement 5 hectares sur le total de 100 hectares d’emprise imperméabilisée de l’autoroute."

Martial Gerlinger dit "faire son travail" et vante un projet "le plus exemplaire en matière d’environnement et de transition énergétique". Le responsable d’Atosca rappelle que les 200 arbres d’alignement seront remplacés par 400 plantations le long de l’autoroute. Cinq arbustes seront par ailleurs replantés pour chaque arbre détruit dans les forêts, buissons et bosquets aux alentours du projet.