De grands projets d'autoroute bientôt abandonnés par l'exécutif : lesquels pourraient être concernés ?

Mis à part, les projets déjà lancés, comme l'A69 entre Toulouse et Castres, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a expliqué ce mardi sur France-Inter qu'un "certain nombre de projets autoroutiers" seraient arrêtés. Des décisions fortes qu'il prendra "dans les prochaines semaines". "Il faut qu'on soit cohérent, à l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a-t-il indiqué, ajoutant : "On a déjà divisé par deux les kilomètres de routes qu'on construit dans le pays. Et on va continuer cet effort : plus de rails et moins de routes."

Pour les projets en cours, "on va réduire leur impact sur l'environnement" et pour "les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains", a-t-il précisé.