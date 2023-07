Autoroute : un Français sur quatre jette mégots et déchets depuis son véhicule

Concernant les mégots, les automobilistes et passagers fumeurs des régions touchées par les incendies de forêt sont plus consciencieux. 16% d'entre eux en jettent par la fenêtre en Occitanie, 17% en Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre 39% en Île-de-France et dans le Grand Est. Par ailleurs, 50% des moins de 35 ans jettent leurs mégots sur le sol.