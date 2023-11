Aux origines du réchauffement climatique : la vidéo exceptionnelle de TF1 pour tout comprendre en 6 minutes

Le 20H de TF1 a diffusé ce jeudi, à l'occasion de l'ouverture de la COP 28 à Dubaï, un reportage en animation 3D qui permet de mieux comprendre les origine du réchauffement climatique. Un voyage dans le temps qui retrace toute l'histoire de ces combustibles fossiles et la manière dont l'homme s'en est emparé, pour le meilleur comme le pire. Regardez cette vidéo aussi spectaculaire que pédagogique.

Le débat sur la fin des énergies fossiles, à l'origine du réchauffement de la planète, est une nouvelle fois au cœur des négociations de la conférence annuelle des Nations unies sur le changement climatique (COP 28), ouverte ce jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Mais pour bien comprendre les enjeux des discussions, il faut remonter le temps. À cette occasion, le 20H de TF1 a diffusé ce jeudi un reportage au format spectaculaire, en animation 3D. Six minutes pour expliquer, de façon pédagogique mais aussi ludique, comment on s'est retrouvé dans cette situation et pourquoi on a autant de mal à en sortir.

Aux côtés d'experts de TF1 - Evelyne Dhéliat sur la partie climat et François Lenglet pour l'aspect économique -, le journaliste Yani Khezzar vous embarque dans un voyage à travers le temps. Une odyssée qui nous ramène au temps des dinosaures. Et pour cause, tous les combustibles fossiles - charbon, pétrole, gaz naturel - sont issus de la décomposition des organismes vivants dans les sols au cours de plusieurs centaines de millions d'années. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec l'avènement de notre société industrielle, que tout a basculé. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de révolution industrielle.

Grâce au charbon qui alimente les machines, les usines tournent à plein régime. L'économie connaît une croissance rapide et de nombreux emplois sont créés. Grâce au progrès technique, on gagne en confort de vie et en temps libre. En 1848, la journée de travail passe de 12 à 10 heures maximum, puis à 8 heures en 1919. Les énergies fossiles ont transformé nos vies, mais elles représentent aujourd'hui une menace pour l'humanité, à cause des gaz à effet de serre que les activités humaines vont rejeter de plus en plus au fur et à mesure des années et du développement économique mondial.

