Avalanche mortelle dans le Puy-de-Dôme : même en moyenne montagne, le risque existe

Une avalanche s'est déclenchée dans le Puy-de-Dôme, ce dimanche 25 février, faisant quatre morts et trois blessés. À la suite de ce drame, le maire de la commune endeuillée a rappelé à quel point le risque restait présent "même en basse altitude". On vous explique pourquoi.

Le bilan est lourd suite à l'avalanche survenue dans le Val d'Enfer, dans le massif du puy de Sancy, ce dimanche 25 février. Sept alpinistes expérimentés, dont un guide, ont été emportés, dans une coulée de neige, tuant quatre personnes et en blessant trois autres. Suite au drame, Sébastien Dubourg maire du Mont-Dore, station de ski située en contrebas du Val où s'est déroulée l'incident, et lui-même moniteur de ski, a rappelé que "la montagne, même en basse altitude, est dangereuse".

Une faible altitude, mais des pentes "relativement raides"

Cette avalanche, survenue au-dessus de la station du Mont-Dore, située à 1600 mètres d'altitude, est la plus meurtrière depuis 30 ans dans le Massif central. Ce massif, contrairement à celui des Alpes, qualifié de hautes montagnes car atteignant les plus de 2000 mètres d'altitude, enregistre une accidentologie en la matière peu importante. "Dans le Puy-de-Dôme, il y a déjà eu des avalanches par le passé. Après, c'est un massif qui n'est pas très haut en altitude et qui n'a pas une grosse histoire en matière d'accidentologie", reconnait effectivement Stéphane Bornet, directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena).

Pour autant, il souligne la présence de zones pentues dans le massif, à l'instar du Val d'Enfer, où s'est déclenchée l'avalanche. "C'est un massif qui a des pentes relativement raides, qui peut avoir des reliefs très alpins, avec des pentes très fortes. On n'est pas en présence des reliefs classiques du Massif central, relativement ronds et doux", explique le responsable de l'Anena.

Or la pente, plus que l'altitude, va jouer sur l'éventuel risque d'avalanche. "Les études ont montré qu'au-delà de 30° d'inclinaison de pente, il y a peu de probabilité que l'avalanche se déclenche. Au-dessus de 30°, on a une possibilité que l'avalanche se déclenche d'elle-même et le risque est d'autant plus marqué, suite au passage d'une ou plusieurs personnes dans cette zone-là", poursuit Stéphane Bornet. Le Val d'Enfer, connu comme "le secteur le plus dangereux" du Mont-Dore avait une pente qui pouvait atteindre les 60% d'inclinaison.

Autre facteur ayant pu jouer dans le déclenchement de l'avalanche : les conditions d'enneigement du site. Des fortes précipitations sont survenues ces derniers jours après plusieurs semaines sans neige. "Ce qui peut expliquer le drame de ce weekend, c'est peut-être que cette grosse chute de neige repose sur un sol qui est en grande partie dénudé. Le manteau neigeux n'est pas stable parce qu'il n'y a pas de cohésion avec le substrat", estime Stéphane Bornet.

Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert dimanche une enquête pour déterminer les causes de l'accident. De son côté, Météo France a émis un bulletin avertissant sur le risque de coulées de neige partout sur le département du Puy-de-Dôme, "étant donné que le manteau neigeux en montagne n’est pas stabilisé."