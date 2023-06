Avec son puits profond de plus de 10 km, la Chine sonde les tréfonds de la Terre

Reste que, si la Chine mise déjà sur ce projet impressionnant, rien ne garantit qu'il sera mené à bien avec succès. "La difficulté de construction du projet de forage peut être comparée à un gros camion roulant sur deux minces câbles d'acier", a expliqué Sun Jinsheng, scientifique à l'Académie chinoise d'ingénierie, à l'agence de presse Xinhua. L'équipement pour forer le puits - qui pèse plus de 2000 tonnes - va également devoir résister à des températures et des pressions extrêmes. Il est ainsi conçu pour endurer des chaleurs souterraines allant jusqu'à 200 degrés et supporter une pression atmosphérique 1300 fois supérieure à celle de la surface de la Terre. Le défi est d'autant plus fou qu'il se déroule dans le bassin du Tarim, qui abrite le désert le plus chaud et le plus sec de Chine, représentant un environnement de travail particulièrement hostile.