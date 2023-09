Aveyron : 15 tonnes d'un mélange de goudron déversées dans la nature, une enquête ouverte

Un phénomène "rare", mais qui pourrait avoir des conséquences sur la faune et la flore locales. Environ 15 tonnes d'un mélange de goudron et d'eau ont été déversées ce mardi dans un ruisseau près de Baraqueville dans l'Aveyron, a indiqué vendredi la préfecture.

"Le déversement a eu lieu mardi aux alentours de 19 heures et concerne un volume déversé d'environ 15 tonnes. Le produit en question est constitué d'environ 65% de bitume et 35% d'eau et se solidifie à froid", a précisé la préfecture.

Pour expliquer ce déversement, la préfecture avance "une erreur de manipulation (vannes mal fermées) d'un camion-citerne lors d'une livraison de produit bitumineux" à une entreprise. Une enquête a été ouverte par le parquet, menée en co-saisine par la gendarmerie et l'OFB.