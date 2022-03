Un Airbus A380 vole pendant 3 heures grâce à de l'huile de friture

Voyager d'un continent à l'autre grâce à l'huile de friture sera bientôt d'une banalité déconcertante. Dans un communiqué publié lundi, Airbus a annoncé avoir fait voler le premier A380 intégralement propulsé grâce à du carburant d'aviation durable (SAF). Le vol, parti de l'aéroport de Blagnac, à Toulouse, a duré trois heures et s'est déroulé sans accroc.

"27 tonnes de SAF non mélangé ont été fournies par TotalEnergies pour ce vol. Le SAF produit en Normandie, près du Havre, en France, était fabriqué à partir d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA), exempts d'aromatiques et de soufre, et principalement constitués d'huile de cuisson usagée, ainsi que d'autres déchets gras", indique Airbus.