Pourquoi l’avion pollue-t-il autant ?

Grande consommation de kérosène, condensation à l’effet réchauffant, aéroports en zones inondables… Le secteur aérien émet toujours plus de gaz à effet de serre. L’augmentation du trafic réduit à néant les efforts des entreprises du secteur et reste un des principaux transports responsables du dérèglement climatique.

Environ 6 %. Voici la contribution du secteur aérien au dérèglement climatique, d’après un rapport de Stay Grounded, réseau de plus de 170 organisations encourageant les alternatives à l’aviation, publié fin 2022. Des données inquiétantes pour l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : "Nous estimons que les émissions de gaz à effet de serre (GES) pourraient doubler ou tripler d’ici 2050."

Dans une autre étude, publiée en 2018, le cabinet de conseil Carbone 4 estime que la combustion du carburant du secteur de l’aviation correspond à environ 1 milliard de tonnes de CO2 sur une année, soit l’équivalent des émissions du Japon (cinquième pays le plus émetteur de GES). Rien d’anecdotique pour ces experts du dérèglement climatique qui ajoutent : "À l’échelle individuelle, un vol aller-retour Paris-New York équivaut à 1,7 tonne d’équivalent CO2. Le trajet représente 20 % des émissions annuelles d’un Français moyen."

Pourtant, seule une personne sur cinq dans le monde a déjà pris l’avion au moins une fois dans sa vie. Aurélien Bigo, ingénieur spécialiste de la transition écologique dans les transports, considère néanmoins l’impact du secteur comme significatif pour le dérèglement climatique : "Faire voler un avion consomme beaucoup d’énergie. Or, le secteur reste uniquement dépendant du pétrole et sa décarbonation n’avance pas. Il existe aujourd’hui très peu d’alternative viable."

Des efforts annihilés par l’augmentation du trafic

Le chercheur reconnaît des efforts de la part des entreprises du secteur. "Les compagnies aériennes optimisent le taux de remplissage des avions (autour de 90% en moyenne). L’amélioration technologique crée des moteurs plus puissants et moins gourmands en kérosène. Résultat, les compagnies ont divisé par quatre la consommation d’énergie par passager depuis 1970." Pour y parvenir, les compagnies low cost limitent par exemple la place des sièges, réduisent l’espace affaire et cherchent à embarquer le moins de poids possible en cessant par exemple de proposer des repas dans leurs avions.

Problème, les émissions de GES du secteur aérien continuent de s’envoler. Résultat, les compagnies n’ont jamais autant consommé de kérozène. "Sur la même période, le nombre de kilomètres parcourus a été multiplié par 13. L’augmentation du trafic compense les gains technologiques et opérationnels des compagnies et constructeurs aéronautiques", poursuit Aurélien Bigo. Le chercheur rappelle que les compagnies renouvellent environ 1,5 % de leur flotte chaque année. Insuffisant pour faire de réelles économies d’énergie : "Les entreprises cherchent plutôt à mettre en avant les avancées technologiques pour garder leur niveau de trafic. Mais si le trafic progresse de plus de 1,5 %, le secteur enregistrera automatiquement une hausse annuelle de ses émissions", estime le chercheur.

Les trainées blanches en question

Autre élément problématique pour l’environnement, les traînées de condensation laissées dans le sillage des avions. Ces traces blanches forment une fine couche nuageuse favorisant l’apparition de cirrus qui réfléchissent les rayons du soleil dans l’atmosphère vers la terre. "Ces traînées accélèrent l’effet de serre et réchauffent la planète. Elles émettent du dioxyde d’azote et entraînent d’autres réactions chimiques", renchérit Aurélien Bigo. D’après une étude, publiée en 2018 par Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique, et diffusée dans la revue Nature, cette pollution “hors CO2”, représente plus de la moitié des GES émis par le secteur aérien. Une donnée que les compagnies aériennes ne prennent pas en compte dans le calcul de l’empreinte climatique de leurs vols. Mais le physicien Bernd Kärcher, à l’origine de l’étude, précise que le CO2 persiste beaucoup plus longtemps dans l’atmosphère que les vapeurs d’eau produites par les avions. "Empêcher la formation de ces nuages pourrait donc constituer une solution rapide pour ralentir le changement climatique", rassure le scientifique.

Des aéroports victimes du dérèglement climatique

Ce point reste négligé par les pouvoirs publics. Les aéroports se trouvent pour la majorité d’entre eux sur des zones côtières de faible altitude. D’après Carbone 4, 269 aéroports se retrouvent déjà actuellement soumis à un fort risque de submersion. "Dans un scénario d’augmentation de 2°C, ce nombre augmenterait déjà de 30 % en 2100. Dans un scénario plus pessimiste, ce nombre pourrait augmenter de 50 % et concerner 13 % du trafic aérien mondial", complète le rapport.

Ces chiffres ne prennent pas en compte d’autres aléas climatiques à l’image des tempêtes qui pourraient empêcher les avions de décoller. L’aviation reste très sensible à la chaleur. Sur certaines pistes trop courtes, impossible de décoller. L’air chaud, moins dense, réduit la portance et use plus rapidement le tarmac.

Aurélien Bigo admet que les aéroports fournissent des efforts en isolant et en installant des panneaux solaires. Mais ils redoutent qu’ils cherchent à s’adapter au changement climatique et à l’augmentation du trafic par des extensions et de nouvelles constructions. "En France, on a une bonne dizaine de projet avec Caen, Lille, Beauvais ou le terminal 4 de Roissy par exemple. Même si les aéroports n’utilisent pas beaucoup d’espace, l’artificialisation des terres envoie un mauvais signal pour le changement climatique."

Les jets privés super consommateurs

Les jets privés suscitent régulièrement un débat enflammé. À l’échelle individuelle, un vol en jet privé émet 5 à 14 fois plus de GES qu’un vol commercial. Or, les propriétaires de ces petits avions volent le plus souvent sur de courtes distances "aisément réalisables en train : 50 % des vols européens de jets d’affaires couvrent une distance inférieure à 500 km", reprend Carbone 4. À l’échelle du secteur en revanche, les jets privés ne représentent qu’environ 2 % des émissions du secteur aérien en France. Si la question de leur régulation gardera un impact limité, Carbone 4 lance néanmoins cet appel : "Sans actions sur ces produits de luxe très carbonés, il sera difficile de faire accepter au commun des mortels de modérer leur usage de l’aérien, ou plus largement d’adopter des comportements bas-carbone."

Appel à solutions

La décarbonation du secteur aérien fait l’objet du 19ᵉ prix présenté par Entreprise pour l’environnement (EPE). Si vous avez des idées pour réduire l’impact carbone du secteur, que vous avez entre 18 et 30 ans, envoyez vos solutions à l’adresse suivante : prix.epe-lci@epe-asso.org ou par courrier à EPE 50 rue chaussée d’Antin 75009 Paris.