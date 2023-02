Avion, train, voiture... Quel moyen de transport pollue le plus ?

De son côté, la SNCF s’est défendue en renvoyant aux chiffres de 2020 de l’Ademe, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, utilisés pour ses estimations. Depuis cet avis, elle a pourtant revu sa copie et nous a transmis d’autres ordres de grandeur. Un voyage en TGV équivaudrait en fin de compte à "12 fois moins de CO2 émis qu’en voiture électrique, 26 fois moins de CO2 émis qu’en voiture thermique et 65 fois moins de CO2 émis qu’en avion".

Pour y voir plus clair, l’Ademe met à disposition son propre outil pour estimer la quantité d’émissions rejetées par ses déplacements, en fonction du trajet et du moyen de transport choisi. Par exemple, un voyage entre Paris et Toulouse est de loin le moins polluant en TGV (1,9 kg d’équivalent CO2 par personne), suivi du car (20 kg de cO2e), de la voiture électrique, (70 kg de CO2e), de l’avion (135 kg de CO2e) et enfin de la voiture thermique (148 kg de CO2e). Ce qui signifie que le passager d’un TGV rejette, entre Paris et Toulouse, 36 fois moins qu’en voiture électrique, 71 fois moins qu’en avion et 77 fois moins qu’en voiture thermique.