"Bassines" : après Sainte-Soline, un nouveau projet de réserves d'eau validé dans la Vienne

Ce protocole "garantit l'avenir de notre agriculture" car "il s'appuie sur trois piliers : l'évolution des pratiques, la préservation des milieux aquatiques et enfin la sécurisation de ces pratiques par le stockage de l'eau", a déclaré Jean-Marie Girier, lors d'une conférence de presse. Il a été signé par la préfecture, le département, les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture régionale, le syndicat des Eaux de la Vienne et une quinzaine de communes et intercommunalités de la zone. "La signature de ce soir se fait avec l'accord du ministre de l'Agriculture, de la ministre de la Biodiversité et l'accord de Matignon", a souligné le préfet.

L'agglomération du Grand Poitiers, la Chambre d'agriculture départementale et la fédération de pêche locale n'ont, en revanche, pas signé cet accord.