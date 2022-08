Béluga égaré dans la Seine : pourquoi l'extraction s'annonce "hors du commun"

Une opération "hors du commun". C'est en ces termes que l'équipe du parc Marineland d'Antibes a qualifié auprès de l'AFP l'extraction du béluga, égaré dans la Seine depuis une semaine et dont l'état de santé se stabilisait, mardi 9 août. Trois soigneurs du plus grand zoo marin d'Europe, spécialisé en déplacement d'animal, sont arrivés en renfort du côté de la Normandie, lundi soir. Pour secourir le cétacé de quatre mètres, pesant 800 kg, ils ont échafaudé en urgence un plan.

"On a ce matin quelque chose qui tient la route", a indiqué Isabelle Brasseur, l'une des membres de l'équipe. "On va exposer ce plan aux personnes qui vont nous aider et on va l'affiner". Dans le cas présent, "ce qui est hors du commun, c'est le lieu", a-t-elle relevé. Les berges de la Seine "ne sont pas accessibles aux véhicules" à cet endroit et "tout doit être transporté à la main". Le béluga sera transporté par route vers un lieu non précisé. "La priorité est de le remettre dans l'eau de mer". L'animal serait déposé pour quelques jours dans un sas, le temps d'être soigné, avant d'être emmené au large pour y être relâché.