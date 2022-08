Le Béluga dans la Seine : le cétacé va être déplacé dans un bain d'eau salée, des dons pour le sauver

Pour ce faire, l'ONG recherche actuellement du matériel en urgence pour effectuer l'opération : filets de maillage, mousquetons, matelas... En parallèle, une équipe de trois personnes de Marineland d'Antibes (Alpes-Maritimes), plus grand zoo marin d'Europe, devrait arriver en début de soirée dans l'Eure afin d'appuyer l'opération. Parmi elles, un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

"On suit les opérations depuis le début à distance (...) On avance pas à pas. Il n'y a pas de solution idéale, il faut peser le pour et le contre, analyser les avantages et les inconvénients" de chaque solution envisagée, a déclaré à l'AFP Isabelle Brasseur, responsable éducation, recherche et conservation au Marineland.