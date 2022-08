"L'urgence est de le retrouver" : le béluga égaré repéré près d'une écluse, d'importants moyens mobilisés

Objectif : retrouver le cétacé pour "l'aider à se nourrir et à repartir vers la mer". L'association Sea Shepherd France est sur le pont, ce jeudi, pour retrouver le beluga égaré dans la Seine. L'organisme annonce mobiliser son bateau et des drones pour venir en aide le spécimen repéré mardi par la préfecture de l'Eure. "Il arrive à des individus isolés d’errer dans des eaux plus méridionales", avait noté la préfecture, précisant que ceux-ci peuvent "survivre temporairement en eau douce".

Ce jeudi matin, l'animal - une espèce protégée vivant habituellement dans les eaux froides - a été localisé "à plus d’une trentaine de kilomètres de sa localisation d’hier, à proximité d’une écluse", indique la préfecture dans un communiqué. Selon l'AFP, il se trouve "aux environs de Vernon", à environ 70 km de la Paris, "Une manœuvre de maintien dans le bassin de l’écluse va être menée dans l’après-midi" afin de "faire les observations nécessaires", ajoutent les autorités.

De son côté, Sea Shepherd appelle à une "cohésion efficace entre toutes les personnes concernées" pour maximiser les chances de survie du cétacé.