Bientôt des emballages en verre dans les magasins pour diminuer la consommation de plastique

Plus de 100 milliards d’emballages jetables sont utilisés chaque année en France. Pour tenter de faire baisser ce chiffre dans une optique de protection de l'environnement - le plastique étant difficilement recyclable et gourmand en ressources naturelles -, le gouvernement va déployer un nouveau dispositif. "Des premiers emballages standards réemployables à destination de la grande consommation et du grand public" vont être fabriqués et mis à disposition des fabricants et distributeurs, a annoncé mercredi 10 mai Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie.