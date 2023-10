Biodiversité : attendue depuis 2020, la stratégie de la France pour la nature bientôt adoptée

Par ailleurs, le Comité estime que la cohérence entre les politiques biodiversité et climat "n’est pas au rendez-vous". L'instance regrette aussi que les mesures à mettre en place pour protéger la nature ne soient pas hiérarchisées. Le CNB demande donc au gouvernement de regrouper les plus déterminantes et stratégiques dans un plan d’action triennal.

En la matière, la stratégie du gouvernement est basée sur quatre axes : lutter contre les pressions exercées sur les écosystèmes (les changements d'usage des terres et des mers, la surexploitation des espèces, le changement climatique, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes), restaurer la nature partout (haies, sols, forêts et nature en ville), mobiliser tous les secteurs (État "exemplaire", mais aussi collectivités, entreprises et citoyens), mettre en œuvre des moyens pour réaliser cette stratégie.

Sur ce dernier volet, le budget a été doublé, avec un milliard d'euros supplémentaire dans le PLF 2024 en faveur des écosystèmes et de la recherche. Mais le Comité qualifie de "faiblesse" l'absence "d’identification des moyens

financiers et humains de mise en oeuvre de chacune des mesures".