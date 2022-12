Biodiversité : dans les prochaines décennies, plus d'un million d'espèces sont-elles amenées à disparaître ?

Que nous apprend, en pratique, le rapport dévoilé il y a trois ans ? Que "la nature décline à l'échelle mondiale à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité", et que "le rythme des extinctions d'espèces s'accélère, avec de graves impacts sur les populations du monde entier". Le président de l'IPBES indique que "les preuves accablantes" apportées par l'organisation proviennent "d'un large éventail de sources" différentes. "Nous érodons les fondements mêmes de nos économies, de nos moyens de subsistance, de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie dans le monde entier", alerte-t-il.

Les centaines d'experts qui ont contribué à cette publication notent qu'environ "1 million d'espèces animales et végétales sont désormais menacées d'extinction, dont beaucoup en quelques décennies, plus que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité". Il s'agit là de la poursuite d'un processus destructeur engagé depuis des décennies. "L'abondance moyenne des espèces indigènes dans la plupart des grands habitats terrestres a chuté d'au moins 20%, principalement depuis 1900", ajoute l'IPBES. "Plus de 40 % des espèces d'amphibiens, près de 33 % des coraux formant des récifs et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés." Les projections les plus incertaines concernent les espèces d'insectes, "mais les preuves disponibles soutiennent une estimation provisoire de 10% d'espèces menacées".

Le parallèle avec les travaux du Giec est d'autant plus pertinent que les deux organisations aboutissent à des observations similaires. Que ce soit en matière de changement climatique et d'érosion de la biodiversité, une cause commune est systématiquement mise en avant : l'Homme... "Les espèces, les populations sauvages, les variétés locales et les races de plantes et d'animaux domestiqués rétrécissent, se détériorent ou disparaissent", déplore l'IPBES, constatant que "cette perte est le résultat direct de l'activité humaine et constitue une menace directe pour le bien-être humain dans toutes les régions du monde".