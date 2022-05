Il n'en reste que 10 dans le monde : les marsouins du Pacifique finalement sauvés de l'extinction ?

"Nous essayons d'aller à l'encontre de cette idée qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour les sauver", a déclaré à l'AFP Jacqueline Robinson, auteure principale de l'étude et chercheuse à l'Université de Californie à San Francisco. Une ultime tentative de sauvetage soutenue à travers le monde, et notamment par l'acteur Leonardo Di Caprio, alors que la question des marsouins du Pacifique est devenue un enjeu diplomatique, les États-Unis faisant pression sur le Mexique pour sauver l'espèce.

De la même famille que les dauphins, ces marsouins mesurent en moyenne un peu plus d'un mètre seulement, ce qui en fait la plus petite espèce de cétacés au monde. Appelé "vaquita marina" (petite vache marine) au Mexique, l'animal ne vit que dans une zone très restreinte, dans le nord du golfe de Californie. Au 20e siècle, il a été décimé par les larges filets maillants utilisés pour pêcher particulièrement un poisson lui-même menacé, le totoaba, très recherché dans certains pays. Bien que la pêche de ce poisson ait été déclarée illégale, l'interdiction n'est pas toujours respectée.

Or, les marsouins se prennent dans ces filets, causant leur mort. Lors de leur premier recensement, en 1997, ils n'étaient déjà plus que 570. Aujourd'hui, l'espèce est au bord de l'extinction. Mais sa rareté pourrait la sauver. En effet, les chercheurs qui ont analysé le génome de ces animaux entre 1985 et 2017 ont déterminé que les marsouins du Pacifique avaient toujours été rares, leur population n'ayant jamais dépassé les quelques milliers sur les 250.000 dernières années.

Leur diversité génétique est ainsi très faible. "En général, on estime qu'une faible diversité génétique est une mauvaise chose. Mais dans ce cas, cela représente un avantage pour la possibilité de survie des marsouins du Pacifique", a expliqué Jacqueline Robinson.