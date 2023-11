Biodiversité : l'Union européenne s'accorde sur un texte inédit sur la restauration de la nature

Le texte prévoit aussi d'imposer aux Vingt-Sept de restaurer d'ici à 2030 au moins 30% des habitats abîmés, puis 60% d'ici à 2040 et 90% d'ici à 2050. C'est la première fois que l'UE établit un calendrier clair sur ces enjeux alors que, selon Bruxelles, 80% des habitats naturels de l'UE - tourbières, dunes et prairies principalement - sont dans un état de conservation "mauvais ou médiocre" et que jusqu'à 70% des sols sont en mauvaise santé. Cette mesure pourra toutefois être "adaptée pour tenir compte de certaines spécificités nationales de façon à les rendre pertinentes au regard du contexte local".

Autres mesures : chaque État devra réaliser un plan de restauration pour donner à la Commission européenne ses objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la remise en état des écosystèmes naturels comme les marais, les forêts, les zones humides ou les espèces protégées. Un plan qui devra être mis à jour en 2030, 2040 et 2050. Les espaces restaurés devront, par ailleurs, être protégés de toute dégradation et si certaines sont néanmoins indispensables, "elles devront être compensées par des mesures de restauration dans un type d’habitat équivalent (une zone humide dégradée devra donner lieu à une mesure de restauration équivalente d’une autre zone humide et non d’une parcelle forestière, ce qui ne ferait pas sens du point de vue de la biodiversité)", précise le communiqué.