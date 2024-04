Lactaire jaune et lilas, bolet rubis... Ces champignons à chapeau que vous ne verrez peut-être plus

Les champignons ne sont pas moins en danger que les animaux et les plantes. Une "Liste rouge" recense les espèces les plus menacées parmi trois familles.

Les champignons représentent un royaume du vivant à part entière, une biodiversité souvent méconnue et sous-estimée. Mais d’année en année, sous l’effet combiné des activités humaines et du changement climatique, le déclin du règne fongique s’accélère, d’où la volonté de mesurer le risque d’extinction de ces derniers. Le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris, a établi une "liste rouge" des espèces menacées d’extinction au sein de trois familles de champignons à chapeau, à savoir les bolets, les lactaires et les tricholomes.

"Sur les 319 espèces recensées, l’analyse montre que 12 sont menacées et 16 autres quasi menacées, soit près de 9% de ces champignons à chapeau qui pourraient disparaître à terme", souligne, dans un rapport, le Muséum national d’Histoire naturelle. On les trouve principalement en forêt et parfois en milieu ouvert, des plaines côtières jusqu’en haute montagne. Ils ne sont pas menacés par la cueillette, la plupart ne sont pas comestibles. Ils sont victimes de la destruction et de la dégradation de leurs habitats naturels, avec l'urbanisation, la conversion des forêts en parcelles agricoles et la sylviculture intensive ainsi que l'utilisation d'engrais et de fongicides, auxquelles s'ajoute le réchauffement climatique qui assèche les sols.

Le Lactaire jaune et lilas

Ce champignon de petite taille, propre aux forêts d'épicéas dont le sol est riche en matière organique, a été observé seulement à deux endroits en France, dans deux stations de montagne, dans le Jura et dans les Alpes. Il n'a plus été revu dans cette seconde station, suivie depuis 1988, après le terrassement d'une station de ski en 2000. En raison de sa rareté et de la vulnérabilité de son habitat aux travaux d’aménagement et au réchauffement climatique, l’espèce a été classée "En danger critique".

Raphaël Hervé / INPN / MNHN

Le Lactaire des saules réticulés

Cette espèce n’est connue en Europe continentale que de quelques localités alpines. Malgré des prospections régulières, elle n'a pas été revue depuis 1975 sur ses stations historiques du Parc national de la Vanoise. Son unique station récente, découverte en 1989 en Haute Tarentaise, a été détruite en 2019 par des aménagements pour la pratique du ski. Ce champignon, déjà menacé par les changements climatiques affectant particulièrement les milieux alpins sensibles, n’est alors actuellement plus connu d’aucune station en France. L’espèce a été classée "En danger critique".

Pierre-Arthur Moreau / INPN / MNHN

Le Bolet rubis

Le Bolet rubis, qu'on trouve uniquement dans les parcs ou les forêts périurbaines, est principalement victime de l'épandage d'engrais et de fongicides, ce qui a pour effet d'altérer la qualité du sol. Autre menace, la prolifération des sangliers qui labourent et abîment les sols, détruisant parfois même directement les champignons, indique le Muséum d'Histoire naturelle, dans son rapport. L'espèce est classée "En danger".

Claude Berger / INPH / MNHN

Le Bolet de plomb

Le Bolet de plomb, qui a besoin d'un habitat stable et d'arbres matures, est directement menacé par l’exploitation forestière, déjà responsable de la destruction de plusieurs de ses stations historiques. Il subit également les effets du réchauffement climatique qui réduit de plus en plus sa période de reproduction en fin d’été. À cela l'ajoute aussi l’augmentation de la fréquence des tempêtes, souligne le Muséum d'Histoire naturelle. L'espèce est classée "En danger".

Pierre-Arthur Moreau / INPN / MNHN

Le Lactaire faux-trivial

Le Lactaire faux-trivial est victime de la dégradation et de la destruction de son habitat naturel. En cause, le drainage pour l'exploitation forestière et la création de routes qui assèchent les sols et provoquent un stress hydrique chez ce champignon. L'espèce est classée "En danger".

Yves Courtieu / INPH / MNHN

Le Bolet rose pastel

Le Bolet rose pastel, un champignon méditerranéen, subit quant à lui de plein fouet les pratiques de gestion forestière inadaptées, en remplaçant par exemple les chênes indigènes par des pins. Cette espèce de chênaie est classée "Vulnérable".

Jean-Marc Moingeon /INPN / MNHN

Lactaire mamelonné des tourbières

Les champignons des milieux tourbeux, comme le Lactaire mamelonné des tourbières, souffrent de l'asséchement de son habitat causé par l’augmentation des températures. L'espèce est classée "Vulnérable".

Jean-Marc Moingeon / INPN / MNHN

Le constat est préoccupant pour ces champignons. Mais en dépit des menaces qui s’exercent sur leurs habitats naturels, aucune espèce de champignons ne fait à ce jour l’objet d’un programme de conservation dédié ou de mesures spécifiques de protection, souligne, dans son rapport, le Muséum d'Histoire naturelle. "L’état des lieux souligne en particulier l’importance de la lutte contre le changement climatique et de la préservation des milieux naturels, notamment forestiers, pour sauvegarder la diversité des espèces et le patrimoine mycologique de notre territoire", conclut l'établissement.