Biodiversité : le projet de restauration des écosystèmes obtient un premier feu vert du Parlement européen

Il est présenté comme un texte-pilier du Pacte vert de l'UE. Le Parlement européen a donné, mercredi 12 juillet, un premier feu vert au projet de loi de restauration des écosystèmes, texte proposé par Bruxelles. Cette législation, combattue par les élus de droite et d'extrême-droite, qui dénoncent une loi nuisible à la production agricole et à l'activité économique, vise à imposer aux États des objectifs contraignants de restauration des terres et espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive, pour préserver la biodiversité. Les eurodéputés devront désormais en négocier le contenu avec les États membres.

Malgré une motion de rejet des conservateurs du Parti populaire européen (PPE), écartée à une courte majorité, le Parlement européen a approuvé ce projet-phare avec 336 voix pour (300 contre, 13 abstentions). Le rapporteur du texte, l'eurodéputé espagnol César Luena (S&D, gauche) a salué une "victoire collective" et "une bonne nouvelle pour la nature, les États membres et l'UE elle-même". "Nous sommes au rendez-vous de notre avenir", s'est réjoui l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la commission Environnement. "L'opération de l'extrême droite et de Manfred Weber (le président du PPE) a échoué".