Les abeilles : un insecte indispensable à la vie sur Terre

La pollinisation est une étape cruciale de la reproduction de toutes les plantes à fleurs et donc indispensable à la fabrication du fruit. Environ 80 % de ces plantes ont besoin des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons…) pour se reproduire. D'après les experts apicoles de l'ONU, cela représente 90 % de la production de nourriture végétale à l'échelle mondiale, 75 % exclusivement grâce aux abeilles. Sans elles, plus de fruits ni de légumes… ou presque ! Notre alimentation s'en trouverait fortement amoindrie.

En cause : la pollution atmosphérique en général et les insecticides agricoles en particulier. En effet, il y a un lien direct entre l'emploi massif de néonicotinoïdes et la disparition progressive des abeilles depuis les années 1980. L'ONU estime que leur population a déjà été décimée de plus d'un tiers.