Pourquoi il faudra attendre avant de tailler ses haies ?

Le nettoyage de printemps dans le jardin se fait en réalité en hiver. En effet, la taille des haies et l'élagage des arbres se pratiquent avant la montée de la sève, idéalement en novembre et décembre. Si vous taillez au printemps, quand la nature se réveille, vous risquez d'affaiblir les végétaux et de retarder le développement. Or une plante plus faible est plus fragile et exposée aux maladies. En revanche, rien ne vous empêche de débroussailler vos haies, surtout si elles débordent sur le terrain du voisin.