Le nombre d'espèces menacées pourrait être bien plus important que ce que l'on pense

Des chercheurs de l'Université norvégienne de science et de technologie, à l'origine de l'étude, ont donc utilisé une nouvelle technique d'apprentissage automatique, via un algorithme. Grâce à celle-ci, ils ont pu avoir des estimations concernant 7699 espèces pour lesquelles on manque de données. 4336 d'entre elles seraient probablement menacées d'extinction. Dont 85% seraient des amphibiens et 61% des mammifères sur cette liste complémentaire.