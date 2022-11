Black Friday : un vendredi noir pour l'environnement et les droits humains

Au cœur des inquiétudes, la consommation de vêtements, téléphones, tablettes, ordinateurs et autres machines à laver et appareils électroménagers. Des produits particulièrement polluants pour la planète. "Derrière chaque objet neuf, il y a une montagne de ressources qui est utilisée pour les fabriquer, que ce soit les matières premières, l'eau ou l'électricité nécessaire à toutes les phases de fabrication", détaille Marine Foulon, responsable communication de l'ONG Zero Waste France.

Par ailleurs, les promotions toujours plus alléchantes poussent à la consommation pour des articles pas forcément utiles. "Lors du Black Friday, il y a encore plus de gaspillage qu'à l'accoutumée", poursuit la responsable. "Ça pousse à acheter et à acheter rapidement et beaucoup parce qu’on utilise l’argument des prix bas, de la promotion avec cette notion de durée très courte pour en profiter. On achète ainsi des choses qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter et on oublie l'étape de réflexion sur ce dont on a besoin. Ça donne souvent lieu à des achats ratés qui finissent dans un placard ou renvoyés à l'expéditeur. En termes de gaspillage des objets et des ressources, c'est énorme".

Un constat partagé par Thibaut Ringo. "C’est bien beau d’acheter un t-shirt à 5 euros qui va être jeté au bout de deux mois, mais est-ce qu’il ne faut pas réfléchir un peu différemment et au lieu d’acheter 6 t-shirts jetables, en acheter un qui va durer plusieurs années, qui va être fabriqué en France, en coton bio… Il faut essayer de faire comprendre au consommateur l’impact de son achat". Et le directeur général d'Altermundi de citer quelques chiffres : "Il y a 5 millions de tonnes de vêtement qui sont mis sur le marché en Europe chaque année et 4 millions qui sont jetés. Quand on sait que la production d’un seul jean peut représenter jusqu’à 11.000 litres d’eau, ces chiffres donnent le tournis ! Par ailleurs, 56% des équipements qui tombent en panne ne sont pas réparés. Donc c’est bien beau d’aller acheter des machines à laver à -50% pendant le Black Friday, mais est-ce qu’on ne peut pas réparer son produit plutôt que de générer des tonnes de déchets ?"