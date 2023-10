Un bonus de 25 euros pour la réparation des écrans de smartphones à partir du 1er janvier

Le bonus réparation a été mis en place décembre 2022 sur toute une série d'équipements électroniques et électriques. Il varie de 10 à 45 euros, selon les objets à réparer. Environ 5000 réparateurs sont agréés dans le cadre de ce dispositif, alors que le gouvernement en espère entre 7000 et 8000 d'ici à la fin de l'année. Malgré son côté écologique et économique, l'aide séduit modérément. En mai dernier, 20.000 personnes avaient profité du dispositif, financé par les "éco-contributions" incluses dans le prix de tous les appareils.

Pour inciter les Français à réparer davantage leurs équipements, Christophe Béchu a affirmé que, le montant du bonus réparation sera à nouveau rehaussé, avec une augmentation "d’au moins cinq euros sur l’ensemble des produits" alors qu'il sera "doublé dans trois catégories, dont les télévisions". Les téléviseurs, dont le coût environnemental est très lourd, restent en effet encore peu réparés et sont rapidement remplacés dans les foyers français.