Bouteilles plastiques, boites de camembert, emballages à usage unique… ce que prévoient les ministres européens de l'Environnement

Le Conseil européen des ministres de l'Environnement a acté lundi différentes dispositions qui visent à réduire les déchets de 15% en 2040 par rapport à 2018. Des objectifs de recyclage dont les emballages en bois, et donc les boites de camembert, sont exemptés. Concernant les bouteilles en plastique, le seuil pour éviter la mise en place d'un système consigne a été abaissé.

Rassemblés lundi à Bruxelles, les ministres européens de l'Environnement se sont mis d'accord sur la proposition de règlement sur les emballages ; un texte âprement discuté, notamment en raison de la virulence des lobbies dans le débat. Un plan qui fixe des objectifs généraux de réduction des déchets d'emballage : de 5% en 2030 par rapport à 2018, de 10% d'ici à 2035 et de 15% d'ici à 2040.

Car les Européens n'ont jamais généré autant de déchets d'emballage : 188,7 kg par habitant en 2021. Soit un bond de 11 kg en un an, et de 32 kg en une décennie, pour un taux de recyclage moyen de seulement 64% (et 40% pour les seuls emballages plastiques), selon les chiffres d'Eurostat.

Ce nouveau texte vise donc à réduire, recycler et réemployer les différents emballages, pour limiter les déchets. Il a également été débattu en Commission européenne puis au Parlement, où la portée de plusieurs dispositions phares avait été amoindrie en novembre. La version des ministres de l'Environnement adoptée, reste aux trois instances à se mettre d'accord sur le texte final lors d'un trilogue qui se déroulera début 2024. Viendra ensuite le vote de ce règlement européen.

Le plan, qui s'imposera à tous les États membres, traite de sujets très concrets, tels que la collecte et le recyclage des bouteilles en plastique ou des dispositifs restrictifs sur les emballages à usage unique. Le sujet avait été médiatisé courant novembre avec un débat sur l'avenir des boîtes de camembert en bois pour lesquelles aucune filière de recyclage n'existe en raison du faible volume sur le marché - elles représentent moins de 1% du poids des emballages européens.

La France bataille pour éviter la consigne

La Commission européenne souhaitait réserver l'exemption de recyclage aux seules boites de camembert AOP - pour lesquels le bois joue un rôle dans l'affinage du fromage - et contraindre les producteurs de fromage industriel à s'y plier. Mais les eurodéputés ont voté une dérogation générale pour les boîtes en bois, dérogation confirmée lundi par les ministres européens de l'Environnement.

Sur un autre sujet, la France a obtenu gain de cause sur la collecte pour recyclage des bouteilles en plastique. Comme souhaité par Paris, le seuil en dessous duquel la mise en place d'un système de consigne des bouteilles en plastique a été abaissé : de 90% dans la version de la Commission à 78% en 2026.

Dix ans de perdus, c'est plus de 30 milliards de bouteilles et de canettes non collectées pour recyclage Stéphan Arino, directeur des Affaires publiques pour l'Europe de l'Ouest de chez Tomra

Concrètement, si la France atteint 78% de collecte des bouteilles plastiques à cette échéance, elle n'aura pas besoin de mettre en place un système de consigne. Ce qui l'arrange : les collectivités locales, qui craignent perdre les revenus tirés du tri sélectif avec une consigne des bouteilles (car le poids serait réduit), étaient vent debout contre cette idée. En 2022, le taux de collecte des bouteilles était de 60,3%.

Reste que les États membres devront atteindre 90% en 2029, faute de quoi il faudra mettre en place un système de collecte. "Si la France n'y est pas à cette date, ce qui est fort probable, elle devra mettre en place la collecte pour recyclage des bouteilles plastiques, qui ne sera pas opérationnelle avant 2033. Finalement, le gouvernement aura décalé de dix ans le lancement opérationnel d'un tel système, regrette Stéphan Arino, directeur des affaires publiques pour l’Europe de l’Ouest de l’entreprise TOMRA, leader mondial du recyclage. Dix ans de perdus, c'est plus de 30 milliards de bouteilles et de canettes non collectées pour recyclage qui partent en enfouissement, en incinération ou finissent en déchets sauvages."

Sachets de thé et étiquettes compostables

"Si la France avait vraiment confiance dans sa capacité à atteindre 90% en 2029 sans consigne, elle aurait validé un seuil à 85% en 2026, conformément à la trajectoire définie par l’Ademe dans les rapports qu’elle a publiés en juin dernier, poursuit le spécialiste. En demandant un seuil à 78%, la France semble valider cette incapacité, et selon l’article 66 de la loi AGEC, dans ce cas, le gouvernement se doit de mettre en place la consigne."

La France pourra également maintenir sa disposition sur l'interdiction des emballages à usage unique pour les fruits et les légumes, prévue par la loi sur l'économie circulaire. Le dispositif va plus loin que le dispositif débattu au niveau européen, mais sur ce sujet, a été actée que l'harmonisation se faisait par le bas : les États qui vont plus loin peuvent maintenir leur système.

Le Conseil a toutefois introduit la possibilité pour les États membres de prévoir des exemptions dans certaines circonstances, notamment pour les fruits et légumes biologiques. Enfin, les ministres européens ont convenu que les sachets de thé et les étiquettes autocollantes sur les fruits et légumes doivent être compostables.

Pour l'association Zero Waste Europe, "la position adoptée, bien qu'édulcorée, représente une amélioration par rapport à la proposition arriérée du Parlement".

"Le texte voté préserve des avancées de la loi AGEC [économie circulaire, Ndlr] et ne détériore pas les ambitions initiales sur la prévention des déchets, a pour sa part commenté le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu depuis Bruxelles. Je souhaite que les dispositions les plus ambitieuses permettant la prévention des déchets d'emballages, via le réemploi, la recharge ou l'interdiction de certains formats d'emballages, soient maintenues dans la discussion qui va désormais s'engager avec le Parlement européen." Réponse au premier trimestre 2024.