Brésil : le mandat de Jair Bolsonaro, un record pour la déforestation de l’Amazonie ?

Cependant, des pires niveaux ont été rencontrés au cours de l’histoire du Brésil. À ce jour, 1995 reste la pire année pour l'Amazonie, avec 29.059 km² perdus en seulement 12 mois. Mais en comparant avec un autre président en exercice, le premier mandat de Lula reste pire. Ainsi, 86.468 km² de la forêt brésilienne avaient été déboisés entre 2003 et 2006. Un bilan terrible, principalement dû aux années 2003 et 2004, qui avaient affiché deux des pires records de l’histoire de la forêt (25.396 km² et 27.772 km²). Dès 2004, est alors mis en place un "Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la déforestation dans l’Amazonie légale", développe ici Catherine Aubertin, économiste de l’environnement.

Quatre ans plus tard, "des exploitations sont mises sous embargo avec interdiction de transformer et de commercialiser leurs produits". Entre 2005 et 2015, on assiste alors à une baisse de 76% du taux annuel de déforestation, grâce à une politique "soutenue par la planification et appuyée par la législation, par des actions de répression et d’incitation, par la mise au point d’outils de surveillance, par la création d’aires protégées et par des engagements volontaires d’acteurs du privé".