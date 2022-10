Brésil : Lula au pouvoir, une bonne nouvelle pour l'Amazonie ?

Selon lui, le nouveau président a tout intérêt à préserver cette forêt de plusieurs millions de km², déjà entaillée de plus de 20% de sa surface, pour remettre le pays dans les rails des objectifs de la COP21, mais aussi obtenir des appuis financiers et s'assurer de la confiance des peuples autochtones, qui l'ont plébiscité lors de l'élection. "Ce n’est pas un passionné d’écologie, mais c’est un animal politique, il a compris à quoi cette cause pouvait lui servir", note Hervé Théry.

D'autant que marquer la distance avec son prédécesseur n'est pas bien compliqué. Sous les quatre années du mandat de Jair Bolsonaro, la disparition d'hectares de forêt vierge a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. "Plusieurs centaines de pesticides interdits autorisés, y compris des très dangereux, des incendies de forêt ont été déclenchés à tout va pour récupérer les terres pour des plans de soja", décrit le spécialiste.

Le chef d'État s'est aussi employé à retirer le pouvoir d'investigation et de répression des défrichages que Lula avait alloué avant lui à l’Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables. "Il n'a pas pu faire changer la législation sur l'environnement (...), mais il a laissé faire", explique sur LCI, dans la vidéo en tête d'article, François-Michel Le Tourneau, géographe directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l’Amazonie. Si bien que la quasi-totalité des amendes environnementales ne sont pas payées à l'heure actuelle. Il incombe donc à son successeur de resserrer la vis.

Pour ce faire, il n'aura pas les mains totalement libres. Le groupe de pression la Bancada ruralista, rassemblant des acteurs du monde rural, reste puissant. Mais le Parlement brésilien, lui, est dominé à 60% par le Centrão, des partis du centre sans véritable ligne idéologique définie, prêts à se ranger à la présidence. Quant aux gouverneurs bolsonaristes, ils ne risquent pas non plus de lui faire obstacle, "ayant l'habitude de négocier avec le pouvoir fédéral car ils dépendent de leurs subventions", ajoute François-Michel Le Tourneau.