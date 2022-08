Bretagne : la grippe aviaire décime les oiseaux de la réserve naturelle des Sept-Iles

Une hécatombe. Depuis début juillet, la grippe aviaire fait des ravages dans la colonie d'oiseaux de la réserve naturelle des Sept-Iles, en Bretagne. Sur l'île Rouzic, qui accueille la seule colonie de fou de Bassan en France et des goélands argentés, les nids sont vides en pleine saison de nidification, et les oiseaux vivent au beau milieu des cadavres de leurs congénères.

En témoignent les images partagées fin août par un photographe animalier amateur, dans le journal local Le Trégor, et les caméras qui filment en continu ces sites protégés. La ligue de protection des oiseaux (LPO) contrôle une zone témoin, constatant que 80% des nids sont désertés depuis début juillet, rapportent nos confrères du Parisien. Derrière cette situation "inquiétante et sans précédent", selon le conservateur du site, Pascal Provost : le virus de l'influenza aviaire, dont l'épidémie progressait fin mars dans les élevages de volailles et les basses-cours en Bretagne.