Qu'est-ce que le prosulfocarbe, cet herbicide parmi les plus vendus en France dans le viseur de l'Anses ?

L'herbicide est autorisé en France depuis 1990 et est homologué jusqu'au 30 octobre 2023. En Europe, son utilisation a été prolongée jusqu'en 2027. Il est principalement présent sur les céréales (près d'un tiers des surfaces cultivées), les pommes de terre (plus des deux tiers) et sur certaines cultures légumières comme les carottes (plus de la moitié). Avec près de 6500 tonnes utilisées en 2021, le prosulfocarbe est la deuxième substance active herbicide la plus vendue dans le pays. Selon l'Inrae, en 2022, les ventes ont augmenté d'environ 14%.

Tout comme le glyphosate auquel il est souvent comparé, l'herbicide n'est pas classé comme cancérogène, mutagène et reprotoxique. Il peut cependant provoquer des allergies sur la peau et il est nocif en cas d'ingestion. L'Anses reconnaît également qu'il n'existe pour l'heure que peu de travaux sur ses effets sanitaires, car son utilisation est assez récente.