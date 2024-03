"C'est super moche" : Coignières, Plan de campagne... Ces zones commerciales qui vont bénéficier d'un grand lifting

Un fonds de 26 millions d'euros doit permettre de transformer les zones commerciales situées à l'entrée des villes. 74 d'entre elles sont concernées dans un premier temps, sur les 1 500 que compte le pays. L'idée est d'utiliser ces terrains pour construire des logements, des bureaux, mais aussi remettre un peu de nature.

À Coignières, le long de la Nationale 10 reliant Paris au Sud-Ouest de la France, se trouvent des dizaines de magasins que le visiteur est contraint de parcourir en voiture, de parking en parking. "C'est pratique, on trouve de tout, mais c'est super moche", témoigne Stéphanie, une voisine.

Des zones commerciales comme celle-ci, situées en entrée de ville, la France en compte plus de 1 500. "Elles s'étendent sur une surface qui fait cinq fois la superficie de la ville de Paris. C'est 500 millions de kilomètres carrés, détaille Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce. Elles incarnent l'avènement de la consommation de masse et marquent profondément les paysages français."

Massivement développées sur tout le territoire depuis soixante ans, ces zones commerciales incarnent un modèle du passé que le gouvernement entend transformer.

Des zones situées partout en France

En septembre dernier, un vaste plan de transformation a été lancé, avec appel à projets. Huit mois plus tard, Olivia Grégoire et son collègue au Logement, Guillaume Kasbarian, vont dévoiler vendredi la liste des 74 lauréats qui se répartiront les 26 millions d'euros alloués au fond de transformation. Objectif : transformer ces lieux bétonnés en "zones de vie" quand ils ne sont aujourd'hui que des lieux de passage, qui captent tout de même 72% de la consommation en magasins des Français.

Parmi les lauréats, deux cas de figure : des zones commerciales dynamiques dont le foncier va être utilisé pour augmenter l'offre de logements et de bureaux ; des zones en déprise commerciale forte qui vont être "renaturées" ou accueillir une activité industrielle.

Les zones commerciales qui vont être transformées. - Ministère de l'Economie / Ministère de la Transition écologique

Un défi environnemental

En dehors de Coignières, on trouve des zones commerciales bien connues, comme Plan de Campagne, près de Marseille, mais aussi Ode à la Mer près de Montpellier, La Découverte à Saint-Malo, Zone Bordeaux Lac en Gironde ou encore la zone commerciale Kennedy à Vesoul (voir la carte ci-dessus). Olivia Grégoire et Guillaume Kasbarian, eux, ont choisi la zone commerciale d'Avignon vendredi pour annoncer les lauréats et le lancement d'un deuxième appel à candidatures, doté de 8 millions d'euros.

"Ces zones commerciales sont confrontées à trois défis, relève Olivia Grégoire. D'abord, un défi économique, avec le vieillissement du parc de magasins et l'évolution des modes de consommation. Ensuite, un défi environnemental : elles constituent des espaces massivement artificialisés qui génèrent des ilots de chaleur et qui sont aussi des ruptures de biodiversité, et enfin des défis sociaux."

À l'heure du zéro artificialisation nette, elles sont vues comme des terrains déjà artificialisés sur lesquels il est encore possible de construire. Le ministre du Logement compte ainsi sur 25.000 créations d'appartements ou de maison sur ces zones. "Il s'agit de construire la ville sur la ville", détaille Guillaume Kasbarian. "Utiliser du foncier existant pour construire, c'est une opportunité." Surtout en pleine crise du logement.

Ces travaux, que l'État "n'a pas vocation à financer en intégralité" précise Bercy, doivent aussi permettre de reconstituer des trames vertes et bleues, quand ces zones, simplement pensées pour le commerce, sont bien souvent venues créer des ruptures de biodiversité. Mais aussi d'adapter la ville au changement climatique, en déperméabilisant les sols par exemple, et diminuer les risques en cas d'inondations.