Cadeaux de Noël : les astuces pour un emballage plus écolo

Chaque année, des milliers de tonnes de papier-cadeau se retrouvent aux ordures lors des fêtes de Noël. Les alternatives pour éviter les emballages en papier ne manquent pourtant pas. Des tissus aux boîtes en passant par de vieux journaux, les astuces sont nombreuses pour offrir un cadeau à la fois original et écolo.

C'est la dernière ligne droite avant de déposer enfin ses cadeaux au pied du sapin de Noël : emballer tous ses présents. Mais le réflexe du papier-cadeau est loin d'être anodin pour la planète. Chaque année en France, 20.000 tonnes de ces papiers d'emballage atterrissent dans nos poubelles, soit l'équivalent de 380.000 arbres coupés. Pourtant, de nombreuses alternatives existent pour limiter ses déchets, explique l'Ademe, l'agence de la Transition écologique, sur son site et dans son guide pour "un Noël plus écolo".

Tissus, tote bags, pochons...

Vous pouvez notamment troquer le papier-cadeau pour de jolis tissus à récupérer, comme des morceaux de nappe, de taie d'oreiller, de vêtements jamais portés, pour emballer vos présents. Une technique de pliage et de nouage particulièrement populaire au Japon, où elle est nommée le furoshiki. De nombreux tutoriels à retrouver en ligne vous aideront à réaliser un pliage élégant, parfois en y ajoutant quelques accessoires comme des perles ou des fleurs séchées. Les tissus peuvent quant à eux être réutilisés d'une année sur l'autre.

Il est également possible d'acheter (ou de coudre soi-même !) des pochons en tissu que l'on referme grâce à un cordon, faciles à réutiliser pour emballer de nouveaux cadeaux ou à conserver à la maison, comme rangement, ou comme pochette de transport. De nombreux magasins proposent aussi des tote bags et toutes sortes de sacs en tissu et en toile, mais aussi des boîtes et coffrets en carton ou en métal, réutilisables d'un Noël à l'autre.

Éviter les papiers plastifiés et brillants

Des feuilles de journaux et de magazines peuvent aussi faire amplement l'affaire, en offrant une touche d'originalité en bonus, tout comme d'anciennes cartes routières ou mappemondes. Si malgré tout, vous ne pouvez pas vous passer de papier-cadeau, veillez à bien le choisir. Des labels environnementaux comme l'Ecolabel européen ou celui de l'ONG Forest Stewardship Council (FSC) peuvent vous guider. Le papier craft, recyclé et recyclable, est aussi une bonne alternative.

Gardez en tête que seuls les papiers non plastifiés peuvent être jetés dans la poubelle de tri. Évitez donc ceux métallisés, brillants ou à paillettes, qui ne peuvent pas se recycler. À noter qu'il est possible de réutiliser les emballages papiers, tant que l'on a pris soin de ne pas les déchirer. Si l'impatience pousse souvent à vouloir tout arracher, il vaut pourtant mieux prolonger le suspense en prenant le temps de déballer délicatement les cadeaux, pour gâcher le moins de papier possible.