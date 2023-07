Canada : un pilote d'hélicoptère meurt en luttant contre les mégafeux, troisième décès en quelques jours

Au total, plus de 11 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année et plus de 880 feux étaient actifs dans le pays jeudi (avec cinq nouveaux brasiers déclarés dans la journée) dont plus de 540 considérés hors de contrôle. C'est principalement la forêt boréale qui part en fumée, loin des zones habitées, faisant donc peu de dégâts matériels et humains, mais avec de lourdes conséquences pour l'environnement.

Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.