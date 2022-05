Comment faire baisser la température de son jardin lors de pics de chaleur ?

Les premiers alliés pour lutter contre la chaleur sont les arbres. On a tendance à l'oublier, mais ce sont des climatiseurs naturels… en plus d'avoir un très grand impact écologique. Selon la quantité plantée, les arbres peuvent refroidir l'air de quelques degrés. Ils freinent également la chute des pluies. Une partie des eaux pluviales reste dans l'arbre et s'évapore. Une étude française a révélé qu’un arbre à maturité peut évaporer jusqu'à 450 litres d'eau par jour... soit l'équivalent de cinq à dix climatiseurs ! Par ailleurs, les arbres favorisent l'humidité de votre jardin et apportent de l'ombre qui peut faire gagner de précieux degrés. Pour un effet climatiseur naturel optimal, préférez des essences qui ont un large feuillage comme l'albizzia, le ginkgo biloba ou le cornouiller.

Comme pour le corps humain, les plantes transpirent. C'est leur moyen de se rafraîchir et de se maintenir à une bonne température. L'eau qui s'évapore est transmise dans l'air et, par conséquent, refroidit l'atmosphère. Par ailleurs, les plantes créent un écran végétal qui empêche les surfaces d'emmagasiner la chaleur des rayons du soleil. L'énergie solaire est consommée en partie dans les végétaux grâce au processus de photosynthèse. Enfin, les plantes cassent le phénomène de réverbération des rayons du soleil du sol sur les façades. Pensez donc à mettre en terre un maximum de plantes, très proches les unes des autres. Un conseil qui vaut aussi si vous avez une terrasse en ville. Vous pouvez aussi installer des plantes grimpantes (bignones, lierre, vigne vierge) sur vos murs pour apporter davantage de fraîcheur… en plus de mettre en valeur les faces extérieures de votre bâtiment.