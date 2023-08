La climatisation augmente-t-elle de deux degrés la température en ville ?

Pourtant, les Français comme les Européens sont de plus en plus nombreux à opter pour cette solution face aux vagues de chaleur. En 2020, 25% des ménages français en étaient équipés, selon l’Ademe, et 20% des ménages de l’UE, d’après l’Agence européenne pour l’environnement. Le principe d’un climatiseur est des plus simples. En fonctionnant comme une pompe à chaleur, il consiste à refroidir une pièce en évacuant la chaleur vers l’extérieur. Ces systèmes de refroidissement entrainent bien des conséquences sur l'atmosphère, sans compter la pollution engendrée par les gaz rejetés. Dans son guide de solutions pour refroidir les villes, l’Agence de la transition écologique (Ademe) rappelle qu’"il est important de privilégier des solutions alternatives à la climatisation, car en refroidissant l’intérieur du bâtiment, elle contribue au réchauffement de l’extérieur". Mais de combien ?

Une étude, publiée en juillet 2020 dans la revue Environmental Research Letters, répond justement à cette question. Menée par des chercheurs du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) et du Centre national de recherches météorologiques (CNRM), elle se penche sur le cas de l’Île-de-France et du recours à la climatisation dans la région.