Fortes chaleurs : comment profiter des "îlots de fraîcheur" dans les grandes villes ?

Il fera chaud en France cette semaine. Dans les prochains jours, des températures élevées sont attendues aux quatre coins de l’Hexagone, alors que l’on pourrait frôler les 40°C dans le sud du pays. De fortes chaleurs qu’il est plus difficile de supporter dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, particulièrement vulnérables face à ces phénomènes. Pourtant, il est possible de se réfugier dans des "îlots de fraîcheur", où la température peut baisser de 1 à 2 degrés par rapport aux zones bétonnées.

Ces sites sont la plupart du temps des zones boisées et végétalisées. De fait, les matériaux urbains comme le béton retiennent la chaleur et la restituent la nuit, provoquant un effet "d’îlot de chaleur urbaine" ou IAU. À l’inverse, les zones végétalisées absorbent la fraîcheur la nuit, et régulent ensuite la température. Pour trouver des sites dans lesquels la chaleur est plus supportable, privilégiez donc les parcs et les squares. Certaines villes, comme Paris, proposent également des jeux d'eau et des brumisateurs qui permettent de se rafraîchir durant la journée.