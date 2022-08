Canicule : des réacteurs nucléaires contraints d'abaisser leur production

Chaque centrale a ses propres limites réglementaires de température de rejet de l'eau à ne pas dépasser, afin de ne pas échauffer les cours d'eau environnants et d'en protéger la faune et la flore. Les centrales pompent l'eau pour le refroidissement des réacteurs, avant de la rejeter. Les arrêtés fixant les limites de rejet prévoient également des seuils plus élevés "en conditions climatiques exceptionnelles", comme c'est le cas actuellement à Golfech.

En outre, des dérogations temporaires peuvent encore relever les seuils, ce qui a été accordé à quatre centrales nucléaires, dont celle du Bugey (Ain), où la température du Rhône a atteint plus de 25°C, alors que la France traverse un nouvel épisode caniculaire. Sur cette dernière, deux des réacteurs ont "dû effectuer des baisses de charge", autrement dit réduire leur puissance, a précisé une porte-parole d'EDF à l'AFP. Les deux autres réacteurs de la centrale sont pour leur part en arrêt pour une maintenance programmée.