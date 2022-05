Environnement : 62°C au sol enregistrés en Inde, que veut dire ce chiffre ?

Selon The Guiness Book des records, celui de la température atteint sur Terre serait de 56,7 degrés Celsius et remonterait à 1913 dans la Vallée de la Mort, aux États-Unis. A-t-il été battu en Inde au cours des derniers jours ? Non : les 62 degrés évoqués sur les réseaux sociaux ne correspondant pas à des mesures réalisées dans l'air, comme le font les classiques stations météorologiques.

"Il faut prendre des pincettes avec cette mesure-là, qui vient de Copernicus. C'est un peu différent des températures observées traditionnellement via les stations", glisse d'ailleurs à TF1 info Météo France. Nommé en référence à l'astronome Nicolas Copernic, Copernicus désigne le système d'observation satellite européen, dont les mesures permettent de calculer des températures au sol. Et non dans l'air, comme nous en avons l'habitude. "La température de la surface terrestre est la chaleur ressentie par la « surface » de la Terre au toucher à un endroit particulier", résume la Nasa. "Du point de vue d'un satellite, la 'surface' est tout ce qu'il voit lorsqu'il regarde à travers l'atmosphère vers le sol. Il peut s'agir de neige et de glace, de l'herbe d'une pelouse, du toit d'un immeuble ou des feuilles de la canopée d'une forêt. Ainsi, la température de la surface terrestre n'est pas la même que la température de l'air qui est présentée dans les bulletins météo quotidiens."