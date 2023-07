Canicule en Chine : ruée sur le "facekini" pour protéger le visage des rayons du soleil

Depuis plusieurs semaines, la Chine fait face à une vague de chaleur sans précédent. Le thermomètre avoisine les 40 °C. Le record de température a même été franchi le week-end dernier avec 52,2 °C, dans la région du Xinjiang, situé à l'ouest du pays, selon la météorologie nationale. La température au sol y a atteint près de 80 degrés.

L'été dernier, la Chine avait connu son mois d’août le plus chaud depuis le début de ses relevés en 1961, après des semaines de canicule. Pour lutter contre ces fortes chaleurs et se protéger du soleil, les Chinois arborent de plus en plus le facekini, une cagoule qui recouvre le visage, mais laisse entrevoir les yeux, le nez et la bouche.