Le glacier Aneto, le plus grand des Pyrénées, en passe de disparaître

Le glacier de l’Aneto, le plus grand des Pyrénées, et d'Espagne de surcroit, situé dans le massif de la Maladeta, fond comme neige au soleil. Selon une étude publiée par l’Observatoire européen du climat, Copernicus, mardi 8 août, le géant de glace devrait disparaître en 2035. Et les scientifiques s’alarment : en presque 40 ans, sa surface glacière a diminué de 65% et l’épaisseur de la glace s'est réduite d’environ 30 mètres. En cause ? Les vagues de chaleur successives en Espagne, qui accélèrent la fonte du glacier pyrénéen. L’année dernière, après des températures record dans le pays, il avait perdu trois mètres d’épaisseur.

"Les glaciers dans les Pyrénées vont complètement disparaître. On n’a pas la date précise, mais c’est une certitude car l’augmentation globale des températures est très rapide", expliquait le 5 août à l'AFP le glaciologue Pierre René. "L'hiver, le glacier grossit par les cumuls de neige, mais si l'ensemble fond l'été, il diminue de volume ", analyse Pierre René.